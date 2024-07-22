6 أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المخفي.. احذرها

كتبت إيناس البنا

تحتوي الأطعمة والمشروبات المصنعة على كميات كبيرة من السكر للحفاظ على مذاقها وقشرتها، تؤدي هذه الأطعمة والمشروبات إلى ارتفاع فوري في مستويات السكر ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري بالفعل.



لا يؤثر هذا على مرضى السكري فحسب، بل يؤثر أيضًا على الأشخاص غير المصابين بالسكري قد تعتقد أنه إذا لم تكن مصابًا بالسكري، فيمكنك تناول الأطعمة السكرية بقدر ما تريد، لكن الأمر ليس بهذه البساطة والسهولة، وفقا لموقع هيلث سايد يتطلب الحفاظ على صحة الجسم والعقل تبني عادات نمط حياة صحية، يؤدي تناول الأطعمة المصنعة أو السكرية ليس فقط إلى الإصابة بمرض السكري ولكن أيضًا إلى زيادة الوزن وأمراض القلب والاكتئاب.

مشروبات غازية

تحتوي المشروبات الغازية، بما في ذلك المشروبات الباردة ومشروبات الطاقة، على كميات كبيرة من السكر والمواد الكيميائية التي تحافظ على مذاقها المنعش لسنوات، لا تحتوي هذه المشروبات على أي قيمة غذائية ولا تقدم أي فوائد صحية. تؤدي هذه المشروبات إلى ارتفاع فوري في مستويات السكر في الدم. يجب على الناس تجنب هذه المشروبات للوقاية من مرض السكري.

الشاي

نضيف السكر إلى الشاي لتعزيز مذاقه، ولكن حتى لو أضفنا السكر البني فلن يفيد أجسامنا بأي شيء، فبالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، يتسبب الشاي في الانتفاخ وحموضة المعدة، ويمكن للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر تناول الشاي الخالي من السكر أو الشاي الأسود.

ميلك شيك الشيكولاتة

تحتوي الشيكولاتة على نسبة عالية من السكر، وعندما يتم مزجها مع الحليب في مشروب مخفوق، يزيد محتواها من السكر، وهذا يشكل خطرًا للإصابة بمرض السكري، يمكن أن يكون الحليب المستخدم في مشروب الشيكولاتة حليبًا دسمًا، يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري تجنب مشروبات الحليب المخفوقة ومشروبات الشيكولاتة ومشروبات المانجو.

الكاتشب

يحتوى الكاتشب على كميات كبيرة من السكر والفركتوز ولا يعد بأي حال من الأحوال بديلاً طبيعيًا للصلصة التقليدية، إذا كنت قلقًا بشأن مرض السكري ومستويات السكر لديك، فيجب عليك تجنب تناول الكاتشب.

الكوكيز والمعجنات

يتم تحضير المخبوزات مثل البسكويت والكعك والمعجنات بكمية كبيرة من السكر البودرة والشراب، يتم تقليبها بالحليب قبل وضعها في الفرن الذي قد يحتوي على دهون. يمكن أن تؤدي الطبقة الإضافية من الكريمة والفواكه المجففة المحلاة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ألواح الطاقة

على الرغم من وجود بعض ألواح الطاقة والجرانولا التي تحمل علامة "خالية من السكر"، إلا أن معظمها يحتوي على مسحوق السكر والشراب، قد تساعدك ألواح الطاقة هذه على البقاء نشيطًا، لكنها ليست جيدة لمرضى السكري، فهي تحتوي على سكر مضاف يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن .

