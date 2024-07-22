اليوم السابع
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54 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس بقطاع غزة

الإثنين، 22 يوليو 2024 05:45 م
54 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس بقطاع غزة الدمار في خان يونس - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 54 إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرقي خان يونس، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية.


وقال مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، إنه استقبل مئات الشهداء والمصابين خلال 3 ساعات، جراء هجمات الاحتلال على شرق المدينة.

وأضاف: "نفقد أرواح المرضى والمصابين بسبب نقص الإمكانات، لا نملك أدنى المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى".


كما ناشد المجمع الطبي التبرع "عاجلا" بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع، في ظل نقص حاد وكبير في وحدات الدم.


وحذر من أن النقص في الدماء "يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين، في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية جديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.







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