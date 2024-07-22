10 معلومات عن مشروع تطوير شارع النبى دانيال بطول 705 أمتار بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية أعمال مشروع تطوير شارع النبى دانيال، وسط الإسكندرية ليكون امتداد للمشروع الاكبر وهو تطوير ميدان محطة مصر، ونستعرض فى السطور التالية 10 معلومات عن مشروع تطوير شارع النبى دانيال بالإسكندرية:

1. المشروع بطول 705 أمتار ليتحول إلى ممشى تراثى.

2. المرحلة الأولى تضمنت أعمال التطوير بداية من شارع الشهداء مع ميدان محطة مصر حتى شارع فؤاد بطول 300 متر.

3. تم إعادة ترميم ودهان الواجهات الخاصة ب 16 عمارة مع مراعاة المباني التراثية.

4. تم عمل أنظمة إضاءة للواجهات، فضلًا عن عمل نموذج موحد لكافة المحالّ الموجودة بالشارع.

5. توحيد اللافتات الإعلانية للمحال طبقًا للنسق الحضاري مع استخدام خط الإسكندرية.

6. دهان وعمل واجهات (جى ار سى) لأسوار إدارة الإشارة والمعهد الديني والمركز الثقافي الفرنسي.

7. إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية (الصهريج)، فضلاً عن إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدي عبد الرازق وبوابة مسجد النبي دانيال.

8. تطوير سوق الكتب المستعملة بما يتناسب مع الهوية البصرية للمكان.

9. تغيير الأرصفة وتشطيبات الأرضية ليتحول الشارع إلى ممشى تراثي مع مراعاة الإضاءات الجانبية للشارع بأعمدة إضاءة ديكورية وإضاءات على العمائر لإبراز الزخارف المعمارية.

10. المشروع تضمن رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق.