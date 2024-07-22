وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مجمع المحارق بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة مفاجئة في ساعات مبكرة من صباح اليوم لمجمع المحارق بالخانكة، تفقد خلالها محارق النفايات والمخازن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبيه، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أثناء المرور على عدم تواجد أي مخلفات خارج الحاويات الخاصة بها وعلى ضرورة نقلها بصورة آمنة أثناء نقلها من الحاوية إلى المحرقة، كما أكد أيضا على التخلص بشكل فوري من الرماد الناتج عن عملية الحرق.

ووجه وكيل الوزارة، بعدم استقبال كميات من النفايات تفوق القدرات الاستيعابية للمخازن لضمان عدم تراكم النفايات، كما وجه بضرورة المتابعة اللحظية من المشرفين على المحرقه ومن مسئولي الأمن، على أن يتم إحاطته فورا بأي تجاوز في كمية النفايات الموجودة.

وأثنى "الجزار"، على الدكتور طارق النوميري رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والدكتورة أميرة مصطفي مدير إدارة النفايات بوزارة الصحة، الأمر الذي يؤكد الدعم اللامحدود من وزارة الصحة والسكان لإصلاح وتلافي أي ملاحظات تعيق سير العمل مما يضمن أمن وسلامة المواطنين، كما أكد أنه سيتم إصلاح أي ملاحظات تم رصدها داخل أي محرقة خاصة بالنفايات في غضون فترة قصيرة جدا، إلى جانب العمل على الحفاظ على نظافة المكان بشكل يليق بجميع العاملين به، وتوفير جميع سبل الراحة لهم وتكثيف العمالة.