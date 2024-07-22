وكيل صحة القليوبية يفاجئ المعمل المشترك ببنها ويحيل المتغيبين للتحقيق

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رافقه محمد جمال سلامة وكيل المديرية، جولة مرورية مفاجئة داخل المعمل المشترك ببنها، وذلك فى إطار متابعة سير العمل المستمرة بالمنشآت الصحية، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه خلال الجولة تأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل، كما أشاد بالنظافة العامة للمكان، بينما تلاحظ وجود بعض حالات الغياب والتى تم إحالتها للتحقيق العاجل.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالزى الرسمى لجميع العاملين بالمكان، بالإضافة إلى عدم استخدام الأطفال فى غلق الأبواب للحفاظ على الشكل العام للمكان.

جدير بالذكر أن المعمل الإقليمى المشترك ببنها يقدم خدمات عالية الجودة فى كافة التحاليل المختلفة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات فى التحاليل الطبية المختلفة مع تطبيق أعلى نظم الجودة لضمان دقة وصحة النتائج الخاصة بالمرضي.

ويشمل المعمل، على معامل المياه، والتى تختص بفحص عينات المياه الجوفية والمياه المرشحة ومياه حمامات السباحة ومياه وحدات غسيل الكلى وفحص كلا من مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى كما يتم استقبال عينات تراخيص المياه، ومعمل الأغذية الذى يستقبل جميع انواع العينات (المستوردة أو المصنعة محليا) للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى والكشف عن الغش الغذائي، ومعامل الكلينكال وتشمل المعمل المرجعى للمحافظة لاختبار الكواشف ألفيروسات الكبدية بى وسى لمرضى الغسيل الكلوي، واختبار فيروس HIV التابع للبرنامج القومى لمكافحة ألفيروس للطب العلاجى بمديرية الصحة، وتحاليل وظائف الكلى وصور الدم لمراكز الكلى الخاصه على مستوى المحافظة، وتحاليل أمراض وكيمياء الدم المختلفة، وألفحص المعملى للمتدأولى الأغذية على مستوى محافظة القليوبية، وجميع أنواع المزارع والحساسية وتحاليل الباراسيتولوجي.

كما تم تحديث الخدمات بالمعمل المشترك مؤخرا وإضافة جهاز المخدرات، وجهاز HPLC وجهاز GC/MS لاستكمال المواصفات القياسية المصرية لعينات الأغذية، وجاء المرور ذلك بحضور الدكتورة نرمين حامد مدير المعمل المشترك ببنها.