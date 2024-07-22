وكيل تموين الإسكندرية يشدد على الرقابة المستمرة بالأسواق والمخابز البلدية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع مدراء ورؤساء الرقابة للإدارات التموينية الفرعية والرقابة التموينية بالمديرية والأجهزة الرقابية بالمديرية، وحضر اللقاء جمال عمار وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمي باسم المديرية .

واستعرض المهندس السيد حرز الله، سياسة العمل فى هذه المرحلة، حيث شدد على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الإدارات التموينية لتحسين بيئة العمل لسهولة تقديم خدمات تموينية متميزة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة العمل الرقابى على جميع الانشطة التموينية الغذائية وغير الغذائية والتشديد على ضرورة الاعلان عن الأسعار على السلع ومراجعة فواتير الشراء لضبط الأسعار بالأسواق، والرقابة على المخابز البلدية لإنتاج رغيف خبز بلدى مدعم يليق بالمواطن السكندرى.

كما تطرق إلى تكثيف الرقابة على المنافذ التموينية سواء بقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتي و المجمعات الإستهلاكية، وأكد على أهمية تغطية الحملات لجميع الأنشطة بالأسواق والسوبر ماركت والمحلات ومحطات تموين السيارات والصوامع والمطاحن وغيرها من الأنشطة.

وشدد على تنفيذ حملات مكبرة تبدأ من اليوم باشتراك جميع الإدارات على أن ينضم إليها أجهزة رقابية مختصة لتوسيع الدائرة الرقابية ، بالإضافة الى حملات الادارات الفرعية كلا فى دائرة إدارته، كما تطرق لضرورة الاهتمام بتحصيل غرامات المخابز والبقالين حفاظا على حق الدولة ووالخفاظ على المال العام، كذلك الاهتمام وسرعة انهاء ومتابعة إجراءات الاحراز.