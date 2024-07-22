وكيل أوقاف الإسكندرية يفاجئ العاملين بإدارتى العامرية أول وثان بجولة تفقدية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي العامرية أول وثان لمتابعة سير العمل بالإدارتين وانضباط العاملين.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية خلال جولته على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في تحرير المستندات وخاصة المالية منها للحفاظ على المال العام وحقوق الغير.

كما شدد على ضرورة إنجاز ما يطلب من مواد تطلبها الوزارة دون تأخير أو تقصير أو إهمال في أي جانب من الجوانب لأن أي تقصير أو إهمال سيقابل بكل حزم.

كما وجه مفتشي الدعوة بالإدارتين إلى ضرورة المتابعة الميدانية والعودة لتكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية والقرآنية التى كانت سببا لجذب قلوب المترددين على المساجد وسط أجواء إيمانية أشاد بها جماهير المساجد وقد قدم الشكر لجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية لما يبذلوه من جهد مؤكدا أنه لا مجال لمقصر أو متهاون أو كسول.