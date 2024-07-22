وزير الشباب يؤكد أهمية تعزيز قيم الولاء والمواطنة لدى الشباب العربى

بيشوى رمزى

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أهمية تعزيز قيم الولاء والمواطنة وترسيخ ثقافة التسامح وتقبل الآخر في الشباب العربي، باعتبارهم من أدوات القوى الناعمة التي يمكن استغلالها في التعاطي والتعامل مع كافة القضايا التي تحيط بالمجتمعات.

وأضاف، خلال نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، أن مصر تسعي لتمكين الشباب فى كافة المجالات من خلال توسيع مشاركتهم وتعظيم مساهمتهم من أجل بناء كوادر شبابية مصرية وعربية قيادية ونقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي ، وإعلان القاهرة لنموذج محاكاة برلمان الشباب العربي .

واعتبر ان محاور النموذج ستركز على ثلاث محاور وهي المحور السياسي ويدور حول دور الشباب في تنمية الوعي بدعم القضية الفلسطينية ، التعرف بدور مصر في التمكين السياسي من خلال نشأة البرلمان، و المحور الإقتصادي يتضمن حلقات نقاشية وحوارات شاملة وعروضاً تقديمية حول دور الشباب في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ، و" المحور الاجتماعي" ويتطرق الي تعزيز دور الشباب في بناء مجتمعات تحاورية مستدامة.