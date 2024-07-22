وزير الخارجية يستعرض جهود مصر فى حفظ السلام مع مفوضية الاتحاد الأفريقى

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الإثنين الموافق Dr. Monique Nsanzabaganwa نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش أعمال الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي و التجمعات الاقتصادية الإقليمية، الذي تستضيفه العاصمة أكرا.

ووفقاً لتصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، فإن نائبة رئيس المفوضية استهلت اللقاء بتقديم التهنئة إلى الوزير عبد العاطي على توليه مهام منصبه، مشددةً على محورية الدور المصري فى أفريقياً، والمسئولية الكبري التي تقع على عاتق مصر في ظل النزاعات والأزمات المحتدمة التي تشهدها القارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية استعرض جهود مصر في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية توظيف الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والاستفادة من مركز إعادة الإعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابع للاتحاد الأفريقي بالقاهرة لمواجهة التحديات والأزمات التي تموج بها القارة.

وشدد على الدور الهام الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة.

كما تم تناول عدد من المسائل المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وفي مقدمتها صياغة محددات واضحة لأولويات الاتحاد الأفريقي، وانتخابات قيادات المفوضية لعام 2025، والموضوعات المالية والإدارية المتعلقة بالمفوضية، لاسيما إقرار موازنة الاتحاد الأفريقي، وتعزيز الحوكمة وخطوات الإصلاح المؤسسي، كما تم الوقوف على الموقف الحالي من افتتاح مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة المعتمد لدى جامعة الدول العربية، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن حرصها على التعاون والتشاور المستمرين مع مصر في القضايا المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، والإستفادة من الخبرات المصرية في تطوير عمل المفوضية، وثمنت حرص مصر على الانخراط بفاعلية في كافة الموضوعات التي يتم تناولها داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي.