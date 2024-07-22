ندوات تثقيفية وتوعوية بملتقى تحالف جامعات إقليم الدلتا بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

استمرت ندوات البرنامج التثقيفى والتوعوى، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات "الملتقى الأول لتحالف جامعات إقليم الدلتا"، والذى تنظمه جامعة المنصورة خلال رئاستها للتحالف هذا العام 2024 فى الفترة الممتدة ما بين 20، و25 يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم وإشراف الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمشاركة 250 طالبا يمثلون مختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة بإقليم الدلتا من 12 جامعة حكومية، وأهلية، وتكنولوجية، وخاصة، وهى جامعات: (المنصورة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، المنوفية الأهلية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية)

أقيمت ندوة توعوية بعنوان "التخطيط المهني" حاضر خلالها الدكتورة وداد صابر، الأستاذ المساعد بكلية التمريض، ومدير وحدة النوابغ العلمية بمركز رعاية المبتكرين، والموهوبين، والنوابغ بالجامعة، وتناولت عدة محاور أهمها: التعريف بالتخطيط المهنى، معرفة اهتماماتك، وقامت بعمل ورشة عمل باختبار بسيط لمعرفة المسار الوظيفى المناسب لكل طالب، كما تناولت الندوة التعريف بالمهارات، وأنواعها، كما تم توزيع استبيان لمساعدة الطلاب على تحديد قيم العمل، التى تهمه، وترتيبها حسب أهميتها متضمنة: قيمة العمل، نقاط الضعف، ونقاط القوة، والضغوطات، التى يعانى منها فى العمل، كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان؛ "كيفية كتابة السيرة الذاتية Resume Writing"، حاضر خلالها الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذى بالمراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة المنصورة، وتناولت عدة محاور أهمها:

الفرق بين RESUME VS، وC.V، وما هى السيرة الذاتية، أهمية السيرة الذاتية، الغرض من السيرة الذاتية، مكونات السيرة الذاتية، محتوى السيرة الذاتية: (العنوان - الهدف - التعليم - الخبرة - الأنشطة التطوعية - المهارات - الأوسمة والجوائز)