نائب وزير الصحة يؤكد على توفير الأدوية بالمركز التخصصى للقلب بسوهاج

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، لرصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي بها، والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها، بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين في مستوى الخدمة الطبية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنوابه الثلاثة ومساعديه ورؤساء القطاعات والهيئات، بالتواصل المباشر مع المواطنين، للتعرف على مستوى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، ورصد أي قصور في الخدمة ومعالجته، سعيا إلى الوصول لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين في مجال الصحة، انطلاقا من مبدأ أن الرعاية الصحية الجيدة، حق أصيل يكفله الدستور، كما أن الصحة تعد من الأركان الأساسية في بناء الإنسان القادر على تحقيق التنمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته ، بتفقد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي ، حيث تفقد أقسام (العيادات، والاستقبال والطوارئ، ووحدة التعقيم المركزي، والصيدلية، وغرف العمليات، وغرف الإفاقة، والمطبخ)، للتأكد من مدى الالتزام بإجراءات التعقيم ومعايير مكافحة العدوى، وفقًا لإجراءات مكافحة العدوى.

وأوضح "عبدالغفار"، أن نائب الوزير استمع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة ، ومدى رضائهم عنها ، حيث عبر بعضهم عن شكواهم من نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي هذا الصدد ،أكد نائب الوزيرعلى اتخاذ إجراءات فورية ، وسرعة توفير الأدوية والمستلزمات بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار"، أن نائب الوزير أثناء المرور على أماكن انتظار المرضى، طلب من إدارة المستشفى سرعة الانتهاء من قرار علاج علي نفقة الدولة لأحد المواطنين، وتم إنجازه في الحال، وناشد إدارة المركز بعمل شباك تذاكر إضافي يخدم كبار السن، وذوي الهمم لتخفيف تكدس المواطنين علي العيادات الخارجية.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن نائب الوزير أوصى بصرف مكافئة للعاملين بالمركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي ، من خلال أمانة المراكز الطبية المتخصصة، نظرا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تقديم منحة في إدارة المستشفيات لمدير المستشفى نظرا لكفاءته في العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى سوهاج التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تفقد مبنى العيادات، والاستقبال، والرنين المغناطيسي، والرعاية المركزة والحضانات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تحدث خلال الزيارة إلى المواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إليهم للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى الفريق الطبي الذي عبر عن وجود نقص في بعض التخصصات ، وفي هذا الإطار ، أكد نائب الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات لدعم المستشفى من القوى البشرية لتفعيل أسرة الرعاية المركزة بها.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن نائب الوزير أكد أن الهدف من المرور تقييم الحالة الإنشائية للمنشآت الطبية، وبيان الاحتياجات من رفع الكفاءة والإحلال والتجديد، ومدي جاهزية الكوادر البشرية، ومتابعة الانضباط الإداري، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والتأكد من حوكمة ورقمنة منظومة صرف الألبان، ومتابعة معدلات التشغيل والآداء والتردد بالمبادرات الرئاسية، والتأكد من الصيانة الدورية للأجهزة الطبية.

رافق نائب الوزير خلال الجولة ، الدكتور بيتر وجيه القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع الطب العلاجي ، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد محروس مدير مديرية الشئون الصحية بسوهاج، والدكتور شريف صفوت نائب هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤون الفنية، ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



تقييم الحالة الإنشائية للمنشآت الطبية



جولة نائب الوزير بمستشفى سوهاج التعليمي



نائب الوزير استمع لآراء المواطنين