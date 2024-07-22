اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء يستقبل طبيبة مستشفى المراغة وأسرتها

الإثنين، 22 يوليو 2024 06:47 م
نائب رئيس الوزراء يستقبل طبيبة مستشفى المراغة وأسرتها نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يستقبل طبيبة مستشفى المراغة وأسرتها
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتورة سمر أنور، التى تعمل طبيبة فى مستشفى المراغة المركزي وأسرتها، تقديرا لأهمية دور الأطباء في منظومة الصحية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، تقديره التام لأطباء مصر على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبى كافة، والعمل على توفير كافة السبل التي تكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل، وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام، مختتما حديثه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح لجميع أبنائه من الفرق الطبية في جميع محافظات الجمهورية.

 







وزير الصحة

الاطباء

طبيبة مستشفي المراغة



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