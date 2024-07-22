ميناء الإسكندرية: تحقيق أعلى معدلات لحركة السفن والبضائع للمرة الثالثة

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال العام المالي 2023/2024 في تحقيق طفرة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة بواقع 5180 سفينة بالمقارنة بعدد 4159 سفينة للعام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة 24.5% باجمالي 1021 سفينة إضافية.

وقال بيان الميناء اليوم، إنه تصدرت سفن الحاويات طليعة السفن التي شهدت ارتفاعاً كبيرا خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة 30% تقريبا عن العام المالي 2022/2023 حيث تم استقبال 1921 سفينة بالمقارنة بعدد 1478 سفينة في العام السابق.

كما شهدت معدلات تردد سفن الصب السائل بدورها إرتفاعاً كبيرا خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة 23.4% تقريبا عن العام المالي 2022/2023 حيث تم إستقبال 511 سفينة بالمقارنة بعدد 414 سفينة في العام السابق.

وارتفعت معدلات تردد سفن البضائع العامة بشكل كبير خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة 18.4% تقريبا عن العام المالي 2022/2023 ، تلتها في المرتبة الرابعة سفن الصب الجاف التي شهدت تزايداً ملحوظا بنسبة زيادة بلغت 12.8% ثم العبارات بنسبة زيادة 8.2% تقريبا عن العام السابق.

وفي سياق متصل، فقد تم تحقيق زيادة أخرى غير مسبوقة في معدلات تداول البضائع بمختلف أنواعها حيث حقق مينائي الأسكندرية والدخيلة حجم تداول بلغ 65.4 مليون طن بضائع خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 10% عن العام المالي الأسبق 2022/2023.

وقد سجلت بضائع الصب السائل أكثر أنواع البضائع التي شهدت تزايداً كبيرا خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة 52% بواقع 6.8 مليون طن بالمقارنة بـ 4.4 مليون طن في العام المالي 2022/2023.

كما شهدت كميات تداول البضائع العامة تزايدا ملحوظاً أيضاً حيث بلغ إجمالي المتداول خلال العام المالي 2023/2024 حوالي 7.3 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول البضائع العامة في العام المالي 2022/2023 والبالغ 6.1 مليون طن بنسبة زيادة 27%.

وإحتلت بضائع الصب الجاف المرتبة الثالثة من حيث حجم التداول والذي بلغ 27.3 مليون طن خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة 13% عن العام المالي 2022/2023 ، أما من حيث أعداد الحاويات المتداولة خلال نفس الفترة فقد بلغت 2 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في العام المالي الأسبق 2022/2023 والبالغ عددها 1.5مليون طن بنسبة زيادة 37.4 % .

وتأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تنفيذ هيئة ميناء الإسكندرية لتوجيهات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - وما شهدته الميناء من تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة وكذا حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة لسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء مع المحافظة المستمرة على البيئة والإلتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية على حرصه على إستمرار مسيرة التطور في هيئة ميناء الأسكندرية على كافة الأصعدة سواء من الناحية التشغيلية أو التقنية أو العاملين والمتعاملين مع الهيئة فضلا عن إيلاء أهمية خاصة لسرعة إنهاء المشروعات الإستثمارية المتعددة التي تنفذها ميناء الأسكندرية حاليا في إطار توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركزاً عالمياً للنقل واللوجستيات.