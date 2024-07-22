موسكو: لا آفاق لإجراء اتصالات مع واشنطن على هامش اجتماع رابطة "آسيان"

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، اليوم الإثنين، أنه لا توجد أي اتصالات مقرر إجراؤها بين روسيا والولايات المتحدة على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في لاوس.



وقال ردوينكو، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، " لم يتم التخطيط لعقد أي اتصال".



وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم مشاركة وزير الخارجية سيرجي لافروف في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول "آسيان" في الفترة من 26 الى 27 يوليو الجاري.



يُشار إلى أن رابطة دول جنوب شرق آسيا والمعروفة باسم "آسيان" هي اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل وتسريع التوسع الاقتصادي، الذي من شأنه بعد ذلك تسريع التقدم الإجتماعي والتنمية بين أعضاء الرابطة ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.