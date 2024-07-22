موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة "فيديو"

كتب ـ محمود راغب

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة التى تشهد موجة شديدة الحرارة تتعرض لها أغلب أنحاء الجمهورية .





وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البلاد تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة التى بلغت ذروتها أمس ووصلت معها العظمى على القاهرة 39 درجة، مشيرة إلى أنه ما زالت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالى من 2 : 3 درجات حتى نهاية الأسبوع ، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة التى تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدل من 2: 4 درجات وتتجاوز الرطوبة 90%، لافتة إلى أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع مع متوسط درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة.

ولفت إلى أن جنوب البلاد المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة وتصل درجات الحرارة فيها لـ45 درجة لذلك تكون الأجواء هناك شديدة الحرارة.

وكشفت أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتكون العظمى على القاهرة اعتبارا من الجمعة 36 درجة وتصل 35 درجة مع يوم الأحد .

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.