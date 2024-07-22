منح محافظ أسوان الرئاسة الشرفية لنادى أسوان الرياضى

اسوان- صلاح المسن

منح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، اليوم، الرئاسة الشرفية للنادى للواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

واستقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان في مكتبه، وفد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح رئيس النادى لتقديم التهنئة للمحافظ على منصبه الجديد بتوليه مسئولية محافظة أسوان.

وخلال اللقاء تم منح المحافظ الرئاسة الشرفية للنادى، وإهداؤه المصحف الشريف ، كما إستعرض رئيس النادى المنظومة الرياضية والأنشطة المتنوعة وعرض الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الإستثمارية.

فيما أشار الدكتور إسماعيل كمال إلي دعمه الكامل لنادى أسوان الرياضى ، والذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من أبناء أسوان ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة .

ولفت محافظ أسوان، إلى الدور الهام لنادى أسوان الرياضى بإعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية ، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والإجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى .