ممثل الأمم المتحدة الهابيتات يشيد بريادة مصر في تبني استراتيجيات الإسكان

كتبت: هند المغربي

قال أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية " الهابيتات " أن مصر من الدول الرائدة التى تبنت توجهات استراتيجيات الإسكان العالمية والعربية من خلال رسم خارطة طريق نحو تحقيق أهداف السكن الملائم للجميع فى عام 2014، ويتضح ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والمادة 78 فى التعديل الدستورى سنة 2014. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لليوم السابع

وأضاف الممثل الأممي في مصر أنه لأكثر من 12 عاما تمكن برنامج " الهابيتات " من بناء شراكات قوية مع المجتمع المدنى والجهات المانحة والمضى برؤيته فى مناهج تقنيات تخطيط جديدة، والعمل باستمرار مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط وصندوق العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية والكثير من الكيانات الحكومية.

وكان ممثل برنامج الأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية الهابيتات في مصر، أكد في تصريح سابق وجود شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الدولة المصرية، موضحا أن ذلك يجعل هناك قدر كبير من التنوع والتعدد في المشروعات التي يتم تنفيذها لافتا الي انه ترتكز برامج ومشروعات الهابيتات في مصر على ثلاث محاور رئيسية أول ركيزة خاصة بالتخطيط والحوكمة والتشريعات المعنية بعملية التنمية الحضرية والتنمية العمرانية مما يتماشى بقدر كبير جدا مع اهتمامات الدولة المصرية في المشروعات القومية علي سبيل المثال مشروع حياة كريمة، والذي يعمل علي تيسير عملية الربط ما بين الريف والحضر