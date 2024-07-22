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مستشار وزير التعليم العالى: ننسق مع "المتحدة" لزيارة طلاب الجامعات لمهرجان العلمين

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:43 م
مستشار وزير التعليم العالى: ننسق مع "المتحدة" لزيارة طلاب الجامعات لمهرجان العلمين الدكتور كريم همام
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، عن مشاركة الطلاب الجامعيين بمهرجان العلمين، قائلا:" التنسيق ما بين الوزارة والشركة المتحدة كان على أعلى مستوى، بمشاركة طلاب الجمهورية من الجامعات حيث بدأت اليوم بمشاركة 6 جامعات".

أضاف كريم همام خلال لقاء مع فاطيمة خليل ببرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، من مدينة العلمين الجديدة:"نعمل على مشاركة 6 جامعات أسبوعيا، وبالتالى يشارك كل الجامعات فى نفس التوقيت، بالإضافة للجامعات التكنولوجية والخاصة والأهلية والدولية متواجدة معنا فى الزيارات اليومية.

تابع كريم همام، لدينا أنشطة كثيرة يتم ممارستها على أرض المهرجان، ومتواجدون على مدار أيام المهرجان، لافتا إلى أن طلاب الجامعات يبعثون رسالة للعالم أنه ليدنا قوى ناعمة نستطيع أن نؤثر بهم بقوة، وفنون جميلة نستطيع أن نريها للعالم.


 







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