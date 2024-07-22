مسئول فلسطينى: استشهاد شخص فى قصف إسرائيلى على خيمة للصحفيين فى دير البلح

غزة (أ ش أ)

أعلن الخليل دقران الناطق الرسمى باسم مستشفى "شهداء الأقصى"، استشهاد شخص جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، خيمة للصحفيين فى مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة، مشيرا إلى وقوع العديد من الإصابات فى هذا القصف.

وقال دقران ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية من غزة ـ إن "جيش الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في إطار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية".

واستنكر استمرار جيش الاحتلال في استهداف المنظومة الصحية في غزة خاصة مستشفى شهداء الأقصى، مؤكدا أن الطواقم الطبية تبذل جهودا مكثفة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في ظل ظروف سيئة، منها نقص الأدوية والمستلزمات والوقود اللازم لتشغيل المعدات والأجهزة الطبية.

وحذر دقران من تداعيات كارثية مع استمرار الحرب وانهيار المنظومة الصحية وخروج أغلب مستشفيات القطاع عن الخدمة ومنع إدخال المساعدات الطبية وإغلاق المعابر منذ أكثر من 75 يوما، مشيرا إلى أن مستشفى ناصر، أيضا تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في مدينة خان يونس مع نقص الإمكانيات وافتقارها لأبسط المستلزمات الطبية المقدمة لإنقاذ جميع الجرحى.