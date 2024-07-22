مد فترة التسجيل لمؤتمر الدراسات العليا الخامس بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن وصول عدد المشاركين بالمؤتمر الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية والمنتظر عقده يومي 29 و30 يوليو إلى 1417 مشاركا بواقع 293 حضور فعلي، 406 حضور أونلاين، 4 حضور ببحث أونلاين، 91 مشاركة ببحث، 193 منظم للمؤتمر، و34 مُحكما.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه بناء علي موافقة اللجنة العليا لمؤتمر الدراسات العليا الخامس والبحوث التطبيقية السادس تقرر مد فترة التسجيل بالمؤتمر حتي يوم الخميس 25 يوليو علي أن يقتصر التسجيل علي الحضور عن بعد فقط ورسوم الاشتراك والشهادة 500 جنيه تسدد علي حساب المؤتمر الموضح ويمكن الدفع من خلال تطبيق الإنستا باي علي أن يتم إختيار البنك المركزي المصري.

وأضاف الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي والمشرف التنفيذي على المؤتمر، أن مشاركات الباحثين تأتي من دول: المملكة العربية السعودية، والصين، والأردن و فلسطين يشاركون بالمؤتمر.