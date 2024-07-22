محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة الخدمات الطبية

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، وفدا من قيادات وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وذلك على هامش زيارة الوفد لمحافظة سوهاج؛ لتفقد المستشفيات العامة والمركزية، ومستشفى التأمين الصحي، والمستشفى التعليمي، وعدد من الوحدات الصحية؛ لبحث متطلبات القطاع الطبي بالمحافظة، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أية معوقات، بحضور النائبة رشا اسحق، والنائب مصطفى الشريف، أعضاء مجلس الشيوخ.

ضم وفد وزارة الصحة أيضا كل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.



ورحب محافظ سوهاج بقيادات وزارة الصحة، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، ورفع كفاءة المستشفيات التابعة للوزارة، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي سوهاج.



وأكد "سراج" على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لوفد الوزارة خلال زيارتهم للمحافظة، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، على الاهتمام بمتطلبات محافظة سوهاج، والحرص على تحقيق آمال وتطلعات المواطن السوهاجي في القطاع الصحي.