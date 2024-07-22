محافظ جنوب سيناء يوجه بالعمل الميدانى وحل مشاكل المواطنين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين، واستهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بجنوب سيناء ، مشيرًا إلى أهمية شعورهم بالقناعة والرضا بتحسن فى مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتطور فى معيشتهم.

كما شدد على أهمية العمل الميداني، والتفاعل مع المواطن لمعرفة مشكلاته، مؤكدا على اتباعه سياسة الباب المفتوح للقاء المواطنين بشرط تنظيم وتحديد الطلبات حتى لو كانت عن طريق الرسائل الالكترونية من أجل حسن استغلال الوقت والوصول إلى افضل النتائج، مشيرًا إلى انه يتقبل الأخطاء ويتجاوز عنها بشرط توافر حسن النية وعدم التكرار ولا يتهاون فى أى تقصير متعمد خاصة اذا أضر بصحة المواطن او معيشته أو كرامته.

كما اكد المحافظ على ضرورة تقديم الخدمات للمواطن أولا ثم متابعة الإجراءات الروتينية، وناقش محافظ جنوب سيناء بعض الملفات العاجلة واولويات ومحاور الخطة الشاملة التى تهم المواطن فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، منها ملف الصحة والغذاء والتعليم والتصالح ومخلفات البناء وتقنين الأوضاع والاستثمار والذى ينعكس بأثارة الإيجابية على كافة المحاور السابقة ومن ثم الحفاظ على هيبة الدولة ومقدراتها الشاملة .

وشدد المحافظ على ضرورة وضع آليات عمل منظمة وفعالة لتسريع الأعمال ورفع كفاءتها، مؤكدًا أنه من متطلبات المرحلة الراهنة تكاتف وتكامل جهود كل الجهات والتنسيق فيما بينها، موضحًا أن العمل فى جزر منعزلة أمر مرفوض تمامًا.

وأشار الى اهمية العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطى ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال فى أقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية قائلاً "كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهدًا فى سبيل تحقيق ذلك، كما شدد على توثيق كافة الأعمال الإنشائية والمخالفات وخاصة فى كل ما يخص تأمين المواطن لتلافى كل ما يضر بالنظام العام او المساس بحقوق الدولة.