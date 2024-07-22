محافظ جنوب سيناء يوجه بإعداد خطة عاجلة للنهوض بقطاع الصحة.. التفاصيل

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن لكل مواطن في المحافظة الحق في الحصول علي الخدمة الصحية اللائقة عن طريق الإجراءات الصحية التى تراعي الحالة الاجتماعية وظروف المواطن، بالإضافة الي حقه بالغذاء والملبس والمسكن وبما يتوافق مع قدرات الموارد العامة للدولة، وقال المحافظ إنه "لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية، وأن القيادة السياسية تضع الملف الصحي على قمة أولوياتها وان مقياس النجاح هو رضا المواطن".

كما وجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة الى كافة المسئولين عن الملف الصحى بالمحافظة وامر بإعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الحيوى الهام بمشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال وكافة الأجهزة المعنية تحت اشراف نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة وتتضمن علاج أوجه القصور وتحديدها ووضع حلول فورية لإصلاحها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المعنيين بخدمة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، (مدير مديرية الصحة، مدير التامين الصحي، مدير الرعاية الصحية)، لافتا الى ان هناك حالات من عدم الرضا للمواطن عن الطريقة التي تقدم بها هذه الخدمة وذلك من خلال استطلاع آراء المواطنين وشكواهم للمحافظ عن طريق اللقاءات المباشرة أو المرور على المستشفيات والمراكز الطبية او التقارير أو الرسائل الإلكترونية، وذلك خلال فترة تقييم القيادات وجولات التفتيش من قبل كافة رؤساء المدن.

وطالب المحافظ بتقديم خطة نهوض عاجلة للنهوض بهذا القطاع الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات لتوفير الخدمة الصحية للمواطن، وتتضمن الخطة تقليص وتيسير الإجراءات للتخفيف علي المرضي وحسن معاملتهم.

وشدد المحافظ علي ان يتم عرض خطوات خطة النهوض العاجلة للقطاع الصحى بالإمكانات المتاحة وذلك يوم الأربعاء القادم علي أقصى تقدير ليتم بعدها إعداد خطة طويلة الأمد لتوفير العلاج والمعدات وكافة متطلبات ومستلزمات الخدمة لضمان وصول الخدمة للمواطنين بجوده وسهولة ويسر.

وفي نفس السياق، أحال محافظ جنوب سيناء، واقعة وفاة إحدى الحالات المصابة بالسرطان للتحقيق والتى يشتبه ان يكون سبب الوفاه فيها، بسبب بطء الإجراءات حسبما اشيع وسيتم إعلان النتائج على المواطنين بكل شفافية.