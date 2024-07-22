محافظ الوادى الجديد: إنهاء 90% من أعمال مستشفى الداخلة الجديد بـ514 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر مستشفى الداخلة الجديد، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، حيثُ أعلن المحافظ عن الانتهاء من 90% من أعمال المستشفى الجديد الجاري إنشاؤه بتكلفة 514 مليون جنيه، ويُقام على مساحة 19 ألف 650 م2، ويشمل مبنى سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبط للإسعاف الطائر.

وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتنسيق مع قطاعي المياه والكهرباء للانتهاء من توصيل الخدمة للمستشفى، مُوجهًا بضرورة التنسيق مع الوزارة لسرعة الانتهاء من توريد الأجهزة الطبية والأثاث اللازم لبدء تشغيل المستشفى ودخولها الخدمة؛ بما يُسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة وتوفير خدمة لائقة لأبناء المركز.

وكانت محافظة الوادى الجديد اعلنت عن إنشاء مستشفى حديث بقوة 118 سريرًا، ويقدم الخدمة الطبية لأبناء مركز الداخلة وقراه، وذلك على مساحة 19 ألف متر مربع بمدينة موط و يقام وفقًا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة، كما تشمل المستشفى فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية.