محافظ المنوفية يوجه رئيس شركة المياه الجديد بمتابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد بالمنوفية، وذلك عقب صدور القرار الوزاري.

ورحب المحافظ برئيس الشركة الجديد، مؤكداً ضرورة المتابعة والمرور الميداني علي كافة مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والوقوف علي نسب الإنجاز وتذليل المعوقات لتحسين مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلاً علي أهمية التعاون الدائم والمستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة إنتظام منظومة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة ، فضلاً عن تعزيز الجهود المبذولة والتواصل الفعال والإيجابي مع مشاكل المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد للإرتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد خالص تهانيه القلبية لمحافظ المنوفية بتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليه فترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة بأرجاء المحافظة ، مؤكداً علي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والإستمرار في تنفيذ الخطط المستهدفة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.