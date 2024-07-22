محافظ الشرقية يتفقد منطقة الزوامل الصناعية ويؤكد تذليل العقبات لدعم الاستثمار

الشرقية - إيمان مهنى

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمنطقة الزوامل الصناعية (بساتين الإسماعيلية ) للوقوف علي إحتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق والتعرف علي متطلبات المستثمرين وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بالمنطقة.

عقد المحافظ اجتماعا مع المستثمرين بالزوامل، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للحكومة بتذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد أباظة رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل عدد من طلبات المستثمرين ومنها ضرورة قيام شركة الكهرباء بإبلاغ المستثمرين بمواعيد قطع التيار الكهربي خلال إجراء أعمال الصيانة مع تكليف أحد الفنيين بالتواجد بالمنطقة الصناعية لإصلاح أي أعطال مفاجئة وكذلك تشغيل عدد أكبر من آبار المياه الإرتوازية بالمنطقة لضمان وصول المياه بصورة جيدة لكافة المصانع بالمنطقة.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المياه بالمنطقة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الجادين والراغبين في الإشتراك بخدمة مرفق المياه مع إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء محطة مياه لتغذية المنطقة بجانب الآبار الارتوازية.

كما كلف المحافظ رئيس قطاعات كهرباء جنوب الشرقية بتشكيل لجان مشتركة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية المستثمرين للوقوف على إحتياجات المستثمرين الخاصة بمرفقي الكهرباء والمياه والعرض علي المحافظ لإتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات تساهم في إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم بجانب تكليف أحد الفنيين بالتواجد الدائم بالمنطقة لإصلاح أي أعطال مفاجئة.

وفي ختام الزيارة، أجرى المحافظة مرافقيه، جولة بعدد من المصانع لتعرف على حجم الاستثمارات.

وتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الجوسق حتى مزلقان سلمنت بمركز بلبيس بطول 12.5 كم وبتكلفة 7 ملايين و387 ألف جنيه وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بالزوامل (بساتين الإسماعيلية) بمركز بلبيس والمُقامة على مساحه 1484 فدانا تضم 1350 منشأه صناعية تعمل في مجالات صناعة المواد الغذائية والورقية والمعدنية والكهربية ومواد البناء بقوة 70000 عامل.