محافظ الأقصر يلتقى أهالى الزينية ويتفقد مشروع الصرف لحل مشكلة ضعف المياه

الأقصر – أحمد مرعى

حرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على لقاء أهالي مركز الزينية والاستماع إلى مشكلاتهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث رافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في إطار جولته اليوم الإثنين بمركز ومدينة الزينية.

واستعرض الأهالي أمام محافظ الأقصر، كافة المشكلات، ومنها عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، وضعف المياه، وعدم دخول الغاز الطبيعي للمركز، وعدم وجود نقطة أمنية للشرطة، وعدم وجود وحدة صحية بقرية الصعايدة، وعدم الربط على منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجه المحافظ تعليماته لمسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالزينية.

وأوضح المحافظ، أنه فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، سيتم البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمركز الزينية، وعقب ذلك ستبدأ خطة رصف الطرق، وبناء على شكوى من أحد المواطنين، توجه محافظ الأقصر إلى منزل المواطن للمعاينة، حيث تبين انخفاض منسوب منزل المواطن عن الشارع، وتأثر المنزل بالمياه الجوفية التي تجمعت في مدخل المنزل، فوجه بالتدخل الفوري وكسح المياه الجوفية.



جولة المحافظ داخل منزل مواطن لبحث مشكلة المياه الجوفية