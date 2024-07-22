محافظ الأقصر: نجهز لدعم الحنطور بـ500 بامبرز لخدمة السياحة ومحاسبة المخالفين

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، عن التجهيز خلال تلك الأيام لدعم أصحاب الحنطور بتوفير 500 بامبرز لدعمهم لتجميل المنظر العام لعرباتهم وحماية شوارع المدينة من أية مخلفات لعربات الحنطور، مشدداً على أنه بعد تسليم البامبرز لأصحاب عربات الحنطور سيتم محاسبة المخالفين بكل قوة لخدمة المدينة وحركة السياحة داخلها بصورة تليق بالجميع.

فيما يتابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال إحلال وتركيب حفاضات خيول جديدة لعربات الحنطور، لمكافحة والحد من مخلفات الخيول بالشوارع بصورة عشوائية، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز والمدن، بضرورة شن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحطة.

وأكد رئس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم مؤخراً تنظيم حملات برفقة مسؤولي حي وسط وجنوب والمتابعة الميدانية وإدارة النقل البطئ بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل البطئ، بتنفيذ أعمال إحلال وتركيب عدد (25) حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي الذي ينبغي أن يظهر عليه أصحاب الحناطير أمام السائحين والضيوف الأجانب وزائري المحافظة.

وشدد اللواء دكتور علي الشرابي، أنه على أصحاب الحناطير ضرورة التوجه إلى النقابة لصرف باقي الحفاضات وسرعة تركيبها، مؤكداً على أنه يتم منح مهلة أقصاها عشرة أيام فقط لتركيب الحفاضات وأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق قانون البيئة علية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر.

ومن الجدير بالذكر إنه تعتبر "عربات الحنطور" أحد المعالم المميزة بمدينة الأقصر، فهى تضفي سحر وجمال مميز على حركة السياحة بتنظيم جولات للسائحين بمختلف الجنسيات في كورنيش النيل والشوارع الجانبية بالمحافظة، وذلك ليشاهد السائحين خلال دقائق من الاستمتاع كافة معالم المحافظة والمحلات وطبيعة الحياة اليومية بالمحافظة التاريخية، إلا أنه رغم وجود 340 عربة حنطور مرخصة فقط، بينما تنتشر بشوارع المحافظة عشرات العربات الغير مرخصة يجرى العمل على مواجهتها لحل هذه المشكلة التي تؤرق المواطن الأقصري.