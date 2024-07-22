محافظ أسيوط يتابع أعمال تطهير ترعة العقال بمركز البداري

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بمركز البدارى اليوم، أعمال تطهير وإزالة المخلفات والحشائش بمنطقة " سحارة أبوشمس " بترعة العقال بمركز البداري لضمان وصول المياة لنهاية الترعة بكميات مناسبة وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى ومديرية الري، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات من خلال القطاعات المختلفة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري .

وقد وجه المحافظ،برفع كافة مخلفات نواتج أعمال التطهير وإزالة الحشائش بإستخدام معدات الرى والحملة الميكانيكية كـ (الحفار ولوادر وسيارات ) بالوحدات المحلية القروية وذلك للحفاظ على نظافة الترع والمجارى المائية منعاً لتلوث المجارى المائية وانتشار الأمراض، مؤكداً على استمرار أعمال تطهير وإزالة الحشائش من الترع والمصارف بكافة قرى ومراكز المحافظة .

