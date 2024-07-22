محافظ أسيوط: رصف طريق أولاد إلياس - كوم أبو حجر بمركز صدفا ضمن خطة التطوير

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه جاري رصف طريق "أولاد إلياس/كوم أبو حجر" بمركز صدفا ضمن أعمال التطوير بالخطة الإستثمارية لتسهيل الحركة المرورية ،والنقل والانتقال للمواطنين على أن يتم إستكمال باقي الشوارع تباعاً، مشدداً على ضرورة مطابقة تلك الأعمال للمواصفات والمعايير المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية"، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030، مؤكداً العمل خلال الفترة القادمة لتحسين وتطوير الخدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة بالمراكز والأحياء.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه قد تم رصف عدد من الشوارع ،والطرق بمدينة صدفا ضمن الخطة الإستثمارية على أن يتم إستكمال باقي الخطة الموضوعة مسبقاً حيث انه جاري رصف طريق "أولاد إلياس/كوم أبو حجر" بطول 3:5 كيلومتر والذي يربط بين قرى (أولاد إلياس وكوم أبو حجر و البربا والشناينة وقرى الخط الغربي) بنطاق مركز صدفا فضلاً عن البدء في تمهيد طريق "أولاد الياس/طما الغربي" وذلك بإشراف ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ وأعمال الرصف من ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا وفرغلي محمد فرغلي رئيس قرية أولاد الياس ،ومسؤول إدارة الطرق والإشغالات.

ولفت محافظ أسيوط ، إلى كشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ووضع التربة الزلطية ودكها ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لإعادة التأهيل والرصف لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتأكد من نهو أعمال البنية التحتية كتوصيل (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الانترنت، وغيرها قبل أعمال الرصف لتذليل العقبات والعمل على الإنتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني حفاظاً على الصالح العام وتسهيلاً على المواطنين.