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لجنة انتخابات الحزب الديمقراطى تطلب تغيير اسم الحملة من بايدن إلى هاريس

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:26 ص
لجنة انتخابات الحزب الديمقراطى تطلب تغيير اسم الحملة من بايدن إلى هاريس كاملا هاريس
محمد جمال

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قالت لجنة الانتخابات الفيدرالية إن لجنة انتخابات الحزب الديمقراطي طلبت تغيير اسم الحملة من بايدن إلى هاريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن جو بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر.

وكانت بيلوسي قد أبلغت بايدن بأن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقالت مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما لشبكة CNN إن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.

في الجهة المقابلة، صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون أسهل بكثير من هزيمة جو بايدن، حيث أعلن الأخير دعم نائبته هاريس لخوض السباق الانتخابي عن الديمقراطيين.







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