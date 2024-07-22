لجان متابعة على المخابز تبدأ عملها من 4 فجرا ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإدارة العامة للمتابعة، بإعداد وتنفيذ برنامج ميداني مُكثف، يتضمن المرور والتفتيش المستمر لمتابعة مستوى وانتظام تقديم الخدمات في القطاعات والمرافق الحيوية، للوقوف على معوقات الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب وتقويم أوجه القصور وتوفير المتطلبات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة بتلك القطاعات.

تضمن تقرير المتابعة الميدانية، الذي أعده الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، الإشارة إلى المرور الذي قامت بها لجنة المتابعة الميدانية بالإدارة اليوم على عدد من المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة الواسطى، لمتابعة سير العمل بتلك المخابز والاطمئنان على حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز المُدعم والتأكد من جودة الإنتاج بالأوزان والمواصفات المقررة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق وفي حضور المختصين من الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفر المرور الميداني الذي بدأ من الساعة الـ4 فجرا عن تحرير 15 محضرا لمخالفات متنوعة، رصدتها لجنة المتابعة، خلال مرورها على عدد من المخابز بمركز ومدينة الواسطى، والتي شملت محاضر لمخالفات خاصة بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المُدعم المخصص لبعض المخابز، ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الاحتفاط بسجل الزيارات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، تدني مستوى نظافة أدوات العجين، حيث تم تحرير المحاضر وإحالتها للتموين لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن.

من جهته، أكد المحافظ، أهمية وضرورة التكامل مع لجان المتابعة الميدانية الأخرى ، التي تجوب القرى والعزب والمدن ، مثل : لجان شؤون القرى ووحدات الرصد الميداني ، وذلك بهدف توسيع وتكثيف المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات لأكبر نطاق ممكن وفي كافة الخدمات الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ محمد هاني غنيم، قد كلف الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بتنفيذ برنامج ميداني مُكثف ، للوقوف على مستوى وجودة الخدمة في قطاعات : المخابز البلدية بنطاق المحافظة ،المستشفيات المركزية خلال الفترة المسائية ، ومراكز الشباب للوقوف على الأنشطة الصيفية المنفذة.