اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يوليو 2024 12:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تواصل عمليات البث المناهض لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:34 ص
كوريا الجنوبية تواصل عمليات البث المناهض لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية أجرت عمليات بث مناهض لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت الحدودية على نطاق واسع لليوم الثانى على التوالى، وذلك وسط توترات بسبب إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل القمامة إلى الجنوب.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون - في إحاطة إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن "الجيش الكوري الجنوبي قام بتشغيل مكبرات الصوت الثابتة في جميع الأقسام أمس، وسيقوم أيضا بتشغيل مكبرات الصوت المتنقلة في المستقبل"، مضيفا أنه "اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) ، تم رفع جميع القيود المفروضة على البث الدعائي عبر مكبرات الصوت".

وأضاف المتحدث أن "عمليات البث الأخيرة تضمنت أخبارا عن مقتل العديد من الجنود الكوريين الشماليين في انفجارات الألغام الأخيرة أثناء تركيبها داخل الجانب الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وانشقاق دبلوماسي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية".







كوريا الجنوبية

بيونج يانج

الكوريتين

هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية

الجنود الكوريين الشماليين




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة