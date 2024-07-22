كوريا الجنوبية تواصل عمليات البث المناهض لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت

سول (أ ش أ)

ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية أجرت عمليات بث مناهض لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت الحدودية على نطاق واسع لليوم الثانى على التوالى، وذلك وسط توترات بسبب إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل القمامة إلى الجنوب.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون - في إحاطة إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن "الجيش الكوري الجنوبي قام بتشغيل مكبرات الصوت الثابتة في جميع الأقسام أمس، وسيقوم أيضا بتشغيل مكبرات الصوت المتنقلة في المستقبل"، مضيفا أنه "اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) ، تم رفع جميع القيود المفروضة على البث الدعائي عبر مكبرات الصوت".

وأضاف المتحدث أن "عمليات البث الأخيرة تضمنت أخبارا عن مقتل العديد من الجنود الكوريين الشماليين في انفجارات الألغام الأخيرة أثناء تركيبها داخل الجانب الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وانشقاق دبلوماسي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية".