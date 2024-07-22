ضبط 2 طن زيت مجهول المصدر فى حملة تموينية على مصانع المواد الغذائية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية.

قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت اشراف مؤنس محمد المنسق العام للإدارة بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب برئاسة أمانى حلمى رئيسة القسم والاشتراك مع إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن.

و تشكلت الحملة من أحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزة وأحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية ومحمود الديب ومصطفى محمود مفتشى قسم صيانة الحبوب، للمرور والتفتيش على مصانع المواد الغذائية، ونتج عن الحملة ضبط كمية من الزيت وقدرها 2 طن و100كجم مجهول المصدر معبأ داخل براميل وبدون أي بيانات داخل مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.