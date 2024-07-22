ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الهيدرو، الحشيش") وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض) و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات) وضبط (عاطل، ربتى منزل) وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- كمية لمخدرى "الآيس، البودر"– عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض - ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,385 مليون جنيه) .