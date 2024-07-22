اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

الإثنين، 22 يوليو 2024 11:34 ص
ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكبرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الهيدرو، الحشيش") وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض).

 

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض) و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات) وضبط (عاطل، ربتى منزل) وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- كمية لمخدرى "الآيس، البودر"– عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض - ميزان حساس).

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,385 مليون جنيه) .







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