ضبط شخص استولى على 100 ألف جنيه من مدرس لزعم نقله للعمل بوزارة البترول

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط شخص يبلغ من العمر 58 سنة، لقيامه بالنصب على مدرس بالتربية والتعليم والاستيلاء منه على مبلغ 100 ألف جنيه بزعم قدرته على نقله من التعليم للعمل بوزارة البترول على غير الحقيقة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو زكريا ا ف ا 49 سنة مدرس، ومقيم قسم أول سوهاج بتضرره من المدعو غريب م ع ن 58 سنة ومقيم مركز سوهاج.

وبالكشف عليه وجد أنه سبق اتهامه فى " 3 " قضايا " نصب – تبديد "مطلوب التنفيذ عليه فـى " 4 " قضايا نصب – تبديد بإجمالى أحكام 5 سنوات وثلاثة أشهر.

وتبين قيام المتحرى عنه بالنصب على مقدم البلاغ والحصول منه على مبلغ " 75.000 " خمسة وسبعون ألف جنيهاً كمقدم لمبلغ " 100.000 " مائة ألف جنيهاً بزعم مقدرته على نقله من العمل بوزارة التربية والتعليم للعمل بوزارة البترول على نفس الدرجة الوظيفية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفى بوعده أو رد المبلغ المستولى عليه.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

