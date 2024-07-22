صحيفة: حملة الديمقراطيين تتلقى تبرعات بـ30 مليون دولار بعد انسحاب بايدن

وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حملة الديمقراطيين للرئاسة تلقت تبرعات تتجاوز 30 مليون دولار اليوم بعد انسحاب جو بايدن.

وأعربت قيادة حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن دعمها لنائبة الرئيس كامالا هاريس، فى مكالمة لجميع الموظفين، وأشارت رئيسة حملة بايدن، إلى أنّ الحملة مستمرة مع هاريس بنفس الموظفين، بحسب القاهرة الإخبارية.

وتعهدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بيانها، ببذل كل ما بوسعها لهزيمة المرشح الجمهورى دونالد ترامب وأجندته المتطرفة لمشروع 2025.

وقالت كامالا هاريس إنه يشرفها الحصول على دعم الرئيس ترشيحى للانتخابات الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

وذكرت فى بيانها: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أشكر جو بايدن على قيادته الاستثنائية كرئيس للولايات المتحدة، وعلى عقوده من الخدمة لبلدنا، إن إرثه الرائع من الإنجازات لا مثيل له فى التاريخ الأمريكى الحديث، ويتجاوز إرث العديد من الرؤساء الذين خدموا فترتين فى المنصب".

واختتمت بيانها بالقول: "أمامنا 107 أيام حتى يوم الانتخابات.. معًا سنقاتل ومعًا سنفوز".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن رسميًا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها فى 5 نوفمبر.

قال بايدن فى بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة "X": "لقد كان أعظم شرف فى حياتى أن أكون رئيسكم.. وبينما كنت أعتزم السعى لإعادة انتخابي، أعتقد أن من مصلحة حزبى وبلدى أن أتنحى، وأركز فقط على أداء واجباتى كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

وذكر أنه سيتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويقدم المزيد من التفاصيل حول قراره.

هذا، وأعلن بايدن المنسحب من سباق الرئاسة، دعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.