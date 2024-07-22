صاحبة كيان تعليمى وهمى بالإسماعيلية: أوهمت الطلاب بشهادات للتوظيف

كتب سليم على

أدلت سيدة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الإسماعيلية، تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة إدارت كيانا تعليميا وهميا تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها على عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).



وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لها، للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة التزوير والنصب على المواطنين.