شرطة بنجلاديش: اعتقال أكثر من 500 شخص بعد اندلاع أعمال عنف فى دكا

دكا (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة فى بنجلاديش أكثر من 500 شخص فى العاصمة "دكا" وذلك بعد اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات فى الأيام الأخيرة ضد حصص التوظيف فى الخدمة المدنية.

وأوردت صحيفة لو "فيجارو" الفرنسية اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم شرطة دكا "فاروق حسين"إنه "تم اعتقال 532 شخصا على الأقل في أعقاب أعمال العنف"، موضحا أنه تم مقتل ما لا يقل عن ثلاثة من ضباط الشرطة خلال الاضطرابات في العاصمة وأصيب نحو 1000 شخص بينهم 60 على الأقل في حالة حرجة.

وكانت السلطات في بنجلاديش قد مددت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء الدولة للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب وأسفرت عن مقتل العشرات.

يذكر أن المظاهرات بدأت في جميع أنحاء بنجلاديش، التي دعت إليها المجموعات الطلابية بشكل رئيسي - قبل أسابيع للاحتجاج على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا فى حرب الاستقلال فى بنجلاديش عام 1971.

