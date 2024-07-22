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شاهد ما تم تنفيذه بالمرحلة الثانية لطوير الطريق الدائرى.. صور

الإثنين، 22 يوليو 2024 07:00 ص
شاهد ما تم تنفيذه بالمرحلة الثانية لطوير الطريق الدائرى.. صور تطوير الطريق الدائرى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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كشفت وزارة النقل، نسب ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى، وتشمل أعمال المرحلة الثانية من المشروع المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بـ كوبري الوراق.

ويتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(9 د)، وفتحه أمام حركة المرور .

وكان المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تابع التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” على الطريق الدائرى، الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري. ووجه الوزير خلال الجولة بالاهتمام بالنيوجرسي والعواكس والصيانة المستمرة للوحات الارشادية ونظافتها لزيادة معدلات الامان والسلامة على الطريق واستمرار اعمال النظافة وازالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة وكذلك الاهتمام بالتشجير في الأماكن المتاحة بالطريق.

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الطريق الدائري

الدائري

النقل

تطوير الطريق الدائري



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