زعيم المعارضة الإسرائيلية: تجنيد الحريديم حاجة أمنية وجودية

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الإثنين، إن "التجنيد في الجيش الإسرائيلي هو حاجة أمنية وجودية".

وبحسب موقع سكاى نيوز، أضاف "سيكون من الضروري تجنيد ما لا يقل عن 10 آلاف من الشباب الحريديم، ويجب تجنيدهم بسرعة".

وتابع "سنتحرك أمام وزارة الدفاع، وسنتأكد من إرسال ما يكفي من الأوامر حتى يكون هناك عدد كاف من الجنود".

وكان قد وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الخميس، على إرسال ما يقرب من ألف أمر تجنيد لرجال من الحريديم، في أول خطوة على طريق تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر في يونيو الماضي، وأنهى رسميا إعفاء هذه الطائفة من الخدمة في الجيش.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، يعتزم الجيش الإسرائيلي إرسال ألف أمر تجنيد على 3 مراحل، من أجل تحقيق هدفه المتمثل في 3 آلاف مجند حريدي هذا العام.

وذكر البيان أن الجيش سيجري "عملية تعلم" في نهاية كل مرة، مؤكدا أن إرسال أوامر التجنيد المتبقية التي تبلغ ألفي أمر، سيتم في الأسابيع المقبلة.

وفي 25 يونيو الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.