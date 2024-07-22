رئيس وزراء باكستان يدين هجوم إسرائيل على خان يونس

كتبت : هناء أبو العز

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة اليوم الاثنين الهجوم العنيف الذي شنته القوات الإسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة ووصفه بأنه عمل غير إنساني خاصة بعد إجلاء اللاجئين.

ووصف رئيس الوزراء في بيان صادر عن مكتبه الهجوم العدواني على منطقة خان يونس بغزة بعد وقت قصير من توجيه التعليمات للاجئين الفلسطينيين العزل بالإخلاء بأنه استهزاء بالإنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس الوزراء أنه أصبح من الواضح أن القوات الإسرائيلية تنفذ أجندة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الفلسطينيين العزل حرموا من فرصة الإخلاء.

وأكد رئيس الوزراء أن الأمة الباكستانية تقف متضامنة مع إخوانها وأخواتها الفلسطينيين، ودعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة القضية الفلسطينية.

