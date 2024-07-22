رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين من وجود عمود إنارة مائل ومتهالك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أمر اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، بسرعة زراعة عمود جديد في شارع اتصالات المتفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، حيث تلقى شكوى من المواطنين بوجود عمود إنارة مائل ومتهالك مما يعرض المارة للخطر، وتم التدخل الفوري في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشكلات المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة بهدف التسهيل على المواطنين.



وفى هذا الصدد قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتواصل مباشرة مع مسؤولي شركة الكهرباء لحل شكوى وردت علي إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود عمود كهرباء مائل ومتهالك أمام شركة إتصالات بشارع التليفزيون تحديدا أمام أتيلية مها، والذي يعد من أهم الشوارع بمدينة الأقصر، مما يعرض حياة المارة للخطر.



وعلي الفور أشرف الدكتور علي الشرابي، على زراعة العمود الجديد في شارع إتصالات لخدمة وحماية المواطنين، كما أصدر تعليماته لسكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بالإشراف على مراجعة سلامة كافة أعمدة الإنارة بالمنطقة وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين.

فيما نجح رجال مجلس مدينة الأقصر، في إطلاق حملات نظافة وتجميل تمكنت من رفع 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بكافة مدن المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.



وقال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مسائية شامله بنطاق حي وسط مدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة، وأسفرت عن تفريغ صناديق القمامة بمنطقة شارع صلاح سالم القبلي ومداخله وتفرعاته بحمولة (30) طن تقريباً، وجاري مواصلة الأعمال في كافة مناطق الأحياء المعنية الأخرى، حيث شارك في الحملة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأيمن حسين رئيس حي وسط.



أعمال زراعة عمود انارة جديد إستجابة لشكاوى المواطنين بالأقصر



الاستجابة لشكاوى المواطنين من وجود عمود إنارة مائل ومتهالك



زراعة عمود انارة جديد إستجابة لشكاوى المواطنين



