اليوم السابع
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رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا: تخوفات من عسكرة الحدود الغربية

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:00 ص
رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا: تخوفات من عسكرة الحدود الغربية حدود بيلاروسيا
أحمد علوى

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حذر رئيس لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا، كونستانتين مولوستوف، من خطورة الوضع على الحدود الغربية بسبب عسكرة المناطق الحدودية في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

وقال كونستانتين مولوستوف خلال مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية: "الوضع على الحدود الغربية معقد بسبب الزيادة الكبيرة في عسكرة المناطق الحدودية من جانب الدول المجاورة. وهذا يتمثل في تعزيز الإمكانات العسكرية ونشر وحدات على نطاق واسع، هذه التطورات نراها ونراقبها.

ولفت مولوستوف إلى عدم وجود تفاعل مع الجانب الآخر من الحدود أي مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا.

"للأسف، ليس لدينا تفاعل مع الدول المجاورة بشأن تنسيق الأنشطة الحدودية، كما كان الحال من قبل. في السابق كنا نتواصل ونتحدث، ولكن بسبب إحجام المسئولين عن الحدود في الدول المجاورة، لم نعد نتواصل في هذا الشأن.

لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى الحفاظ على الاتصالات "لحل المشكلات الفنية الحالية" التي تطرأ "بطريقة أو بأخرى" على حدود الدولة.

وأوضح مولوستوف: "يتم ذلك في المقام الأول عند نقاط التفتيش، لمرور الأشخاص والمركبات".







بيلاروسيا

الاتحاد الاوروبى

كونستانتين مولوستوف

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