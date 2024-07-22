رئيس جامعة المنوفية: إنشاء معهد الأورام كمعهد بحثى وعلاجى

المنوفية – محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بالعمداء "أون لاين" بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب وذلك لتجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتجديد ثقة القيادة السياسية فيهم، متمنيًا لسيادته ولجميع الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم وخدمة مصرنا الحبيبة في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

كما قدم القاصد التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى جامعة المنوفية بمناسبة موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة لإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية كمعهد بحثي وعلاجي وبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن، معربا عن سعادته بهذه الخطوة الهامة لإنشاء معهد أكاديمى يقدم خدمة بحثية تعليمية، بالإضافة إلى مستشفى متكامل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام، بالإضافة إلى الدور التثقيفى عن الوقاية والإكتشاف المبكر للأورام، خاصة فى ظل تزايد أعداد المترددين على مستشفى الأورام.

واستأنف رئيس الجامعة اللقاء بمتابعة إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى بالفرق الدراسية المختلفة بجميع الكليات، مؤكدا على سرعة إعلان جميع النتائج وإنهاء استعدادات الفصل الدراسى الصيفى، كما وجه ببدء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسى الجديد، مشيدا بانتظام سير العمل بجميع الكليات وخروج الامتحانات بصورة منضبطة.

كما استعرض رئيس الجامعة أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ اللقاء السابق منها: استقبال الدكتورة خديجة البدويهى والدكتورة صفية البدويهى مؤسسي شركة Praxi Labs بحضور عمداء كليات الطب، الصيدلة، الهندسة، العلوم، طب الأسنان" لاستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة المتخصصة في المعامل الافتراضية وبحث سبل تنفذيها بكليات الجامعة العملية.

وتكريم فرق الجامعة الفائزة في الحفل الختامي لتصفيات الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعة والتي تعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة.