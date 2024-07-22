اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الإمارات وعاهل البحرين يبحثان سبل تعزيز التعاون على كل المستويات

الإثنين، 22 يوليو 2024 05:14 م
رئيس الإمارات وعاهل البحرين يبحثان سبل تعزيز التعاون على كل المستويات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) ، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد والملك حمد بن عيسى أكدا خلال اللقاء الحرص المتبادل على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك على جميع المستويات ويخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء.







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