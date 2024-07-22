رئيس إسرائيل يزور إيطاليا وفرنسا

فاطمة شوقى

قالت وكالة أنسا الإيطالية إن الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتزوج يزور روما ، الخميس المقبل ، وسيلتقى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلونى و وزير الخارجية أنطونيو تاجانى.



وسيصل الرئيس الإسرائيلي إلى باريس في الأربعاء المقبل قبل توجه إلى روما ، وذلك لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية ولقاء قادة الدولة الفرنسية.



وبعد انتهاء رحلته في روما، سيعود هرتزوج إلى باريس مرة آخرى لحضور حفل غداء لرؤساء الدول ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة الألعاب الأولومبية.

وفي يوم الجمعة، سيلتقي هرتسوج بأعضاء الجالية اليهودية في فرنسا، ويعقد اجتماعا دبلوماسيا مع ماكرون ويشارك في حفل افتتاح الأولمبياد على نهر السين.