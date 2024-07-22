حيثيات حكم السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى أبو النمرس

كتب سليم على

أودعت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المتهمين "ع . خ " و " م ، م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما واخران مجهولات بسرقة دراجة نارية "تروسكل" من المجنى عليه "ش ، أ" عن طريق الاكراه بمنطقة أبو النمرس.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع علي وخالد مصطفى.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين في 8 يناير 2024 ، سرقا واخران مجهولان دراجة نارية "تروسكل" من المجنى عليه "ش ، أ" عن طريق الاكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه بالطريق العام طالبين ايصالهم لوجهتهم وباستقلالهم معه اقتادوه لمكان ناء وما ان ظفرا به حتى باغته المتهم الأول بأن القى مادة حارقة " شطه" بعينه وركلوه خارج الدراجة بينما تعدى عليه المتهم الثانى بان سدد له ضربه استقرت برأسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والفرار بالمسروقات .