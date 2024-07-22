حياة كريمة فى كفر الشيخ.. تقديم الخدمات الطبية لـ1000 مواطن بقرية 78 بالحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية 78 بمركز الحامول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل المديرية، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية".

وتفقد الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل المديرية، وأحمد عبدالعليم، مساعد وكيل الوزارة، سير العمل والاطمئنان على مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، ولدعم فريق العمل، مؤكداً أن القافلة تضم 8 عيادات طبية تخصصية، وتشمل 8 تخصصات ( الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، رمد)، واستفاد منها 1000مواطن، وإجراء 176تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 19 حالة أشعة تشخيصية، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي ل 553 مواطنا خلال 15 ندوة على مدار اليومين.

وأضاف أبو السعد، وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ومبادرة "افحص واطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري"، تم عمل 148 فحص طبي ل74 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ 6 مرضى، كما تم تحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.