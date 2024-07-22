حريق هائل بمعرض ملابس أمام موقف بنها العمومى والدفع بـ8 سيارات إطفاء.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شهد معرض الملابس أمام موقف بنها العمومي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، نشوب حريق هائل به، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة جدا، وعلى الفور جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجرى السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمعرض الملابس أمام موقف بنها العمومي بمدينة بنها.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية جرى السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها لمعرفة ذلك.



أثار الحريق



حريق هائل بمعرض ملابس أمام موقف بنها العمومي



حريق هائل بمعرض ملابس أمام موقف بنها